Continuava a spacciare anche dopo l’arresto del compagno | arrestata dalla Polzia di Stato

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 7 dicembre 2021) Il personale dei “Falchi” della Squadra Mobile, controllando come di consueto le zone del centro cittadino dove è più frequente l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato uno strano movimento di tossicodipendenti, in uno stabile di Via D’Alo Alfieri, dove lo scorso ottobre in un’operazione antidroga furono arrestati in flagranza di reato due pusher ancora oggi in carcere. Sospettando che nonostante l’assenza dei due arrestati, l’attività di spaccio fosse ancora in piedi , i poliziotti hanno deciso di procedere ad un immediato controllo. A conferma dei loro sospetti, i “Falchi” saliti al primo piano, hanno notato un giovane “cliente” proprio davanti all’appartamento teatro dell’operazione antidroga dello scorso ottobre. Approfittando della porta socchiusa gli agenti hanno fatto immediatamente irruzione sorprendendo una donna, compagna di uno dei due ...