Claudio Lippi al veleno contro Maria De Filippi: “Vi sembrerà strano ma … “ (Di martedì 7 dicembre 2021) Claudio Lippi, bravissimo presentatore e cantante, forse non è mai stato apprezzato quanto merita e, a parte la conduzione di diverse trasmissioni di successo, è da un po’ di tempo che non appare più in televisione, eppure è un artista dalle mille sfaccettature sempre pronto alla battuta anche, a volte, velenosetta. Qualche giorno fa, in occasione del compleanno di Maria De FiLippi, ha scritto un post sui social per farle gli auguri, aggiungendo un particolare che ha stupito tantissimo tutti i suoi follower. Vediamo di che si tratta. Claudio Lippi sui social scrive: “Vi sembrerà strano ma devo profittare di Facebook per fare gli auguri di buon compleanno a Maria De FiLippi” Claudio ... Leggi su cityroma (Di martedì 7 dicembre 2021), bravissimo presentatore e cantante, forse non è mai stato apprezzato quanto merita e, a parte la conduzione di diverse trasmissioni di successo, è da un po’ di tempo che non appare più in televisione, eppure è un artista dalle mille sfaccettature sempre pronto alla battuta anche, a volte,setta. Qualche giorno fa, in occasione del compleanno diDe Fi, ha scritto un post sui social per farle gli auguri, aggiungendo un particolare che ha stupito tantissimo tutti i suoi follower. Vediamo di che si tratta.sui social scrive: “Vima devo profittare di Facebook per fare gli auguri di buon compleanno aDe Fi...

andreaforlani01 : RT @a_dimaso: L’anteprima del magazine del Festival del cuore con l’intervista a claudio Lippi. Peccato per chi non ci sarà, ma saremo in d… - andreaforlani01 : RT @a_dimaso: Benvenuto Claudio Lippi sul palco del Festival del Cuore ?? Siamo felici di averti con noi! Non vediamo l’ora di far vibrar… - BITCHYFit : Gli auguri di Claudio Lippi a Maria De Filippi sono la cosa più trash che vedrai oggi - infoitcultura : Claudio Lippi 'snobbato' dalla De Filippi, gli auguri su Fb: 'Mai riuscito ad avere il suo numero' - enricamagri : @ritadallachiesa @GalantoMassimo Ho controllato su Facebook...confermo che questo post è stato pubblicato da Claudio Lippi -