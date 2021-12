Canone Rai anche su Smartphone e Tablet: come e quando accadrà? (Di martedì 7 dicembre 2021) Si fa sempre più strada l’ipotesi di un Canone Rai, la televisione pubblica, anche per chi possiede uno Smartphone ma anche un Tablet o magari un personal computer. Del resto chi non possiede una televisione, con i nuovi mezzi digitali e le connessioni veloci, può godersi tranquillamente la diretta tv della Rai, così come di altri canali, attraverso il proprio telefonino, ma anche il pc e via discorrendo. Canone RAI sugli Smartphone, 07/12/2021 – Computermagazine.itE così che non più tardi di un paio di mesi, l’amministratore delegato della televisione pubblica, Fuortes, aveva confessato parlando ai microfoni di Repubblica: “Non si tratta di una tassa sul telefonino. Ho fatto un ragionamento semplice: in base a una legge del 1938, in ... Leggi su computermagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Si fa sempre più strada l’ipotesi di unRai, la televisione pubblica,per chi possiede unomauno magari un personal computer. Del resto chi non possiede una televisione, con i nuovi mezzi digitali e le connessioni veloci, può godersi tranquillamente la diretta tv della Rai, cosìdi altri canali, attraverso il proprio telefonino, mail pc e via discorrendo.RAI sugli, 07/12/2021 – Computermagazine.itE così che non più tardi di un paio di mesi, l’amministratore delegato della televisione pubblica, Fuortes, aveva confessato parlando ai microfoni di Repubblica: “Non si tratta di una tassa sul telefonino. Ho fatto un ragionamento semplice: in base a una legge del 1938, in ...

EnricoP1998 : @glmdj @SilviaPrato1 A casa mia la Rai non prende, letteralmente se io schiaccio sul telecomando I canali Rai non s… - Rosyfree74 : RT @Cavalodiritorno: Secondo #Fuertes (Amministratore delegato della #Rai) bisogna estendere il canone Rai anche a chi utilizza Tablet o sm… - Il13Apostolo : RT @silvio_grande: @rai non è che tagliando la stupidaggine su Chiesa abbiate salvato la faccia. Chiudete quel covo di incompetenti e cacci… - Rosyfree74 : RT @Carlo08726108: @Cavalodiritorno Le TV private si sostengono con la pubblicità; la RAI oltre la pubblicità incamera anche il canone però… - Rosyfree74 : RT @Cavalodiritorno: Secondo L’A.D. Della #Rai #Fuertes 118 € all’anno per il canone sono pochi. Bisognerebbe aumentare. Inoltre nuova str… -