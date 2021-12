Anziano ucciso in casa a Milano con una motosega: è caccia a un pregiudicato romeno (Di martedì 7 dicembre 2021) Si chiamava Pier Antonio Secondi l’Anziano ucciso ieri in casa a Milano con un coltello e una motosega. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ieri sera alle 21 qualcuno che conosceva e si sarebbe introdotto nell’abitazione dell’uomo, 82 anni, in zona Porta Romana. L’assassino ha prima aperto un buco sulla porta d’ingresso utilizzando una motosega, poi l’ha abbandonata proprio lì, accanto al cadavere. Il killer, una volta all’interno dell’appartamento, avrebbe quindi infierito a coltellate e anche con l’attrezzo da lavoro sulla vittima. Sempre non lontano dal cadavere gli investigatori dell’Arma hanno trovato nell’appartamento anche due coltelli da cucina. Sono in corso i primi rilievi mentre i militari stanno dando la caccia all’assassino che, dopo subito il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 dicembre 2021) Si chiamava Pier Antonio Secondi l’ieri incon un coltello e una. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ieri sera alle 21 qualcuno che conosceva e si sarebbe introdotto nell’abitazione dell’uomo, 82 anni, in zona Porta Romana. L’assassino ha prima aperto un buco sulla porta d’ingresso utilizzando una, poi l’ha abbandonata proprio lì, accanto al cadavere. Il killer, una volta all’interno dell’appartamento, avrebbe quindi infierito a coltellate e anche con l’attrezzo da lavoro sulla vittima. Sempre non lontano dal cadavere gli investigatori dell’Arma hanno trovato nell’appartamento anche due coltelli da cucina. Sono in corso i primi rilievi mentre i militari stanno dando laall’assassino che, dopo subito il ...

