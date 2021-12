30enne in manette | aveva rubato due computer al centro commerciale

(Di martedì 7 dicembre 2021) Roma – Era riuscito a passare i tornelli del negozio di elettronica con due pc nascosti nella borsa senza far scattare l’allarme, ma per sua sfortuna la guardia giurata lovisto mentre li prendeva. È successo ieri verso le 20.15 alPorta di Roma, dove un cittadino di origini georgiane di 30 anni è stato arrestato per furto dagli uomini del commissariato Fidene, allertati dalla guardia giurata del negozio MediaWorld. Quando lo hanno fermato gli hanno trovato nella borsa due pc del valore di 1.200 euro l’uno, e così è scattato l’arresto. (Agenzia Dire)

