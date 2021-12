VIDEO Toto Wolff spacca tutto: cuffie lanciate e distrutte con rabbia dopo il tamponamento di Hamilton a Verstappen (Di lunedì 6 dicembre 2021) E’ stata un GP dalle mille emozioni quello di Jeddah (Arabia Saudita), penultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista saudita si è assistito a uno spettacolo per cuori forti, in cui i momenti critici non sono mancati. Tantissima tensione in pista e il confronto tra l’olandese Max Verstappen e il britannico Lewis Hamilton che ha raggiunto dei livelli molto alti in quanto a intensità. Si è anche trasceso in tutto questo ed è stato emblematico il tamponamento di Lewis a Max per uno scambio di posizioni in cui non si è compreso se la componente di incomprensione fosse maggiore della malizia. Alla fine della fiera ci ha rimesso Verstappen con 10? di penalità, da aggiungere ai 5? per un taglio in curva-1 dove ha tratto vantaggio nel duello con il britannico. Momenti, come detto, di altissima emotività ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) E’ stata un GP dalle mille emozioni quello di Jeddah (Arabia Saudita), penultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista saudita si è assistito a uno spettacolo per cuori forti, in cui i momenti critici non sono mancati. Tantissima tensione in pista e il confronto tra l’olandese Maxe il britannico Lewische ha raggiunto dei livelli molto alti in quanto a intensità. Si è anche trasceso inquesto ed è stato emblematico ildi Lewis a Max per uno scambio di posizioni in cui non si è compreso se la componente di incomprensione fosse maggiore della malizia. Alla fine della fiera ci ha rimessocon 10? di penalità, da aggiungere ai 5? per un taglio in curva-1 dove ha tratto vantaggio nel duello con il britannico. Momenti, come detto, di altissima emotività ...

