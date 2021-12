Via Marino Paglia, voragine sulla strada: traffico in tilt, verifiche in corso (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono state pesanti le conseguenze sulla circolazione stradale a causa della chiusura di via Marino Paglia, dove nelle prime ore della mattinata si è aperta una voragine sulla strada. L’arteria che è essenziale per i collegamenti con il raccordo autostradale era molto trafficata quando, forse a causa anche delle abbondanti piogge che si sono verificate nella notte sul comune capoluogo, si è aperta una profonda ferita sull’asfalto e reso necessaria la chiusura della strada. Sono in corso verifiche. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono state pesanti le conseguenzecircolazionele a causa della chiusura di via, dove nelle prime ore della mattinata si è aperta una. L’arteria che è essenziale per i collegamenti con il raccordo autole era molto trafficata quando, forse a causa anche delle abbondanti piogge che si sono verificate nella notte sul comune capoluogo, si è aperta una profonda ferita sull’asfalto e reso necessaria la chiusura della. Sono in. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

marino_nino : RT @infocamere: ?? Il #digitale in Italia ??? 'La #cybersicurezza sarà cruciale' via @ItaliaOggi #Tecnologia @anitecassinform @Net_Cube @m… - anteprima24 : ** Via Marino Paglia, #Voragine sulla #Strada: traffico in tilt, verifiche in corso ** - aSalerno_it : #salerno Altra buca in via Marino Paglia, traffico bloccato - Guvizzini : RT @claudiocerasa: Roma, guerra Pd per le nomine. Gualtieri: 'Decido io, non Bettini'. E lui: 'Finirai come Marino' - salernotoday : Voragine in via Marino Paglia: traffico in tilt, gli autobus cambiano percorso -