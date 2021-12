Uomini e donne, quando andrà in onda la scelta di Andrea Nicole con Ciprian e la sfuriata di Gianni Sperti? (Di lunedì 6 dicembre 2021) I fan di Uomini e donne stanno aspettando con ansia che venga trasmessa la puntata della scelta di uno degli attuali tronisti. U&D, tutte le volte che Maria De Filippi si è infuriata con corteggiatori e tronisti https://twitter.com/anitramare/status/1466810548964757509https://twitter.com/MisSunshine /status/1466717345997635585https://twitter.com/Nicolepalmface/status/1466411881825021952Si tratta di Andrea Nicole Conte, che a quanto pare avrebbe scelto Ciprian Aftim, in un modo piuttosto inusuale e contravvenendo alle regole del programma. Le indiscrezioni parlano infatti di una scelta avvenuta in modo insolito e di una sfuriata di Gianni Sperti avvenuta in studio. La puntata registrata ... Leggi su funweek (Di lunedì 6 dicembre 2021) I fan distanno aspettando con ansia che venga trasmessa la puntata delladi uno degli attuali tronisti. U&D, tutte le volte che Maria De Filippi si è infuriata con corteggiatori e tronisti https://twitter.com/anitramare/status/1466810548964757509https://twitter.com/MisSunshine /status/1466717345997635585https://twitter.com/palmface/status/1466411881825021952Si tratta diConte, che a quanto pare avrebbe sceltoAftim, in un modo piuttosto inusuale e contravvenendo alle regole del programma. Le indiscrezioni parlano infatti di unaavvenuta in modo insolito e di unadiavvenuta in studio. La puntata registrata ...

Advertising

CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - robersperanza : Nella Giornata internazionale del Volontariato ringraziamo le donne, gli uomini e tutte le associazioni che si impe… - matteosalvinimi : Buona #SantaBarbara agli Uomini e alle Donne del Corpo dei Vigili del Fuoco! E grazie per quello che fate ogni gior… - MatteoSchiavo18 : @Massimi74003086 @PaoloBorg Ok, ma molte donne vanno a perdere tempo. Ma pensaci... Perderanno lo stesso tempo in bagno INSIEME agli uomini? - chxnw0o : @xbettabitch si ma non sono né uomini ne donne, capito? -