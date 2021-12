Tutte le volte che su YouTube viene contestata, senza motivo, una violazione del copyright (Di lunedì 6 dicembre 2021) C’è un dato decisamente preoccupante che interessa la piattaforma di distribuzione di video di YouTube. In modo particolare, l’ultimo report – che, stando alla società, verrà pubblicato d’ora in poi a cadenza biennale – ha indicato che il numero complessivo di contenuti segnalati per violazione del copyright è elevatissimo: si parla di 731,2 milioni di video. Di questi, il 99% è stato segnalato dal sistema di intelligenza artificiale Content ID, che automaticamente riesce a rivelare la corrispondenza tra le musiche o i sottofondi audiovisivi utilizzati per i video e quelli coperti da un diritto di proprietà intellettuale. Ma c’è un 1% – 2,2 milioni di video – che invece viene segnalato da altri utenti. LEGGI ANCHE > Quando è uno dei co-fondatori di YouTube a bocciare la scomparsa dei “non mi piace” ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 6 dicembre 2021) C’è un dato decisamente preoccupante che interessa la piattaforma di distribuzione di video di. In modo particolare, l’ultimo report – che, stando alla società, verrà pubblicato d’ora in poi a cadenza biennale – ha indicato che il numero complessivo di contenuti segnalati perdelè elevatissimo: si parla di 731,2 milioni di video. Di questi, il 99% è stato segnalato dal sistema di intelligenza artificiale Content ID, che automaticamente riesce a rivelare la corrispondenza tra le musiche o i sottofondi audiovisivi utilizzati per i video e quelli coperti da un diritto di proprietà intellettuale. Ma c’è un 1% – 2,2 milioni di video – che invecesegnalato da altri utenti. LEGGI ANCHE > Quando è uno dei co-fondatori dia bocciare la scomparsa dei “non mi piace” ...

Advertising

TvTalk_Rai : Per tutte le volte che ho trasceso urlando verso una donna. Ho usato parole volgari, come facevano i deficienti uom… - AnnaGiorgis : RT @ami_theb: Ovviamente ha pensato a tutte le volte che hanno trombato chi come Serkan Bolat mi chiedo - Emiisss1 : @__feeliipitt__ No stamattina hanno aggiunto sale nuove, il 15 lo puoi vedere alle 15:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:3… - Dania : Puoi dire quante volte vuoi, in tutte le lingue del mondo, che sei vacanza e non sei reperibile per quattro giorni.… - DeSalimbene : @Vincent20896893 @LaVeritaWeb Sapete come lo prendono per il culo tutte le volte che lo vedono da dx a sx dell' emiciclo? ???????? -