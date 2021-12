Super green pass in azione. I controlli sui mezzi pubblici a Roma e Milano (Di lunedì 6 dicembre 2021) È il primo giorno di Super green pass, e dei controlli a campione anche sui mezzi pubblici a breve percorrenza. Da Milano a Roma, da oggi anche per prendere il bus, la metro o il treno regionale verrà richiesto il certificato verde: una delle sfide più critiche del nuovo decreto governativo, almeno dal punto di vista logistico. Servono forze sul campo, programmazione ed efficienza per non rallentare il normale operato del trasporto pubblico. "Nel piano coordinato dalla prefettura siamo presenti da questa mattina in tre fermate metropolitane", spiega la polizia di stato dalla stazione di Lanza, nel centro di Milano. Come disposto stiamo operando in sinergia il personale di Atm, abbiamo circa 70 donne e ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 dicembre 2021) È il primo giorno di, e deia campione anche suia breve percorrenza. Da, da oggi anche per prendere il bus, la metro o il treno regionale verrà richiesto il certificato verde: una delle sfide più critiche del nuovo decreto governativo, almeno dal punto di vista logistico. Servono forze sul campo, programmed efficienza per non rallentare il normale operato del trasporto pubblico. "Nel piano coordinato dalla prefettura siamo presenti da questa mattina in tre fermate metropolitane", spiega la polizia di stato dalla stdi Lanza, nel centro di. Come disposto stiamo operando in sinergia il personale di Atm, abbiamo circa 70 donne e ...

