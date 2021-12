Napoli: Insigne, Fabian e Anguissa verso il recupero (Di lunedì 6 dicembre 2021) Arrivano buone notizie per Luciano Spalletti dall’infermeria azzurra Il Mattino nella sua edizione odierna parla dei tanti infortuni in casa Napoli. Finalmente dopo le tante … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 6 dicembre 2021) Arrivano buone notizie per Luciano Spalletti dall’infermeria azzurra Il Mattino nella sua edizione odierna parla dei tanti infortuni in casa. Finalmente dopo le tante … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

askomartin : Diego eterno. Napoli 4 Lazio 0. Con mi parcero @D_Ospina1 @ciroImmobile17 @Lor_Insigne Sarri, Spalletti. La estatua… - claudioruss : #Napoli Kalidou #Koulibaly è uscito nel finale di Sassuolo-Napoli per un risentimento alla coscia sinistra. Sostit… - AnguissaFan : RT @RaffaeleDeSa: #Napoli - #Insigne e #Fabian saranno disponibili per l’Europa League. Per domenica può recuperare anche #Anguissa. - RaffaeleDeSa : #Napoli - #Insigne e #Fabian saranno disponibili per l’Europa League. Per domenica può recuperare anche #Anguissa. - napolipiucom : Napoli, buone notizie per Spalletti dall'infemeria #CalcioNapoli #napoli #notiziecalcionapoli #tuttonapoli… -