Maria De Filippi è stata assolta dall’accusa di plagio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Assoluzione per Amici di Maria De Filippi È una vicenda che sta andando avanti da ben 16 anni e oggi è finalmente arrivata alla conslusione. Maria De Filippi e il famosissimo programma Amici erano stati accusati di plagio. Tutto iniziò nel 2004 quando lo sceneggiatore Roberto Quagliano citò in giudizio la conduttrice, in qualità di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Assoluzione per Amici diDeÈ una vicenda che sta andando avanti da ben 16 anni e oggi è finalmente arrivata alla conslusione.Dee il famosissimo programma Amici erano stati accusati di. Tutto iniziò nel 2004 quando lo sceneggiatore Roberto Quagliano citò in giudizio la conduttrice, in qualità di L'articolo proviene da Novella 2000.

