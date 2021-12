Manovra: 8 ore di sciopero generale il 16 dicembre. Proclamato dai sindacati Cgil e Uil (Di lunedì 6 dicembre 2021) Cgil e Uil considerano insoddisfacente la Manovra e hanno deciso di proclamare per giovedì 16 dicembre uno sciopero generale di 8 ore con manifestazione nazionale a Roma L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 6 dicembre 2021)e Uil considerano insoddisfacente lae hanno deciso di proclamare per giovedì 16unodi 8 ore con manifestazione nazionale a Roma L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Cgil-Uil, sciopero di 8 ore il 16 dicembre contro la Manovra. Annunciata una manifestazione a Roma #ANSA - LegaSalvini : ++ OGGI ALLE ORE 11.00 CONFERENZA STAMPA PER ILLUSTRARE GLI EMENDAMENTI DELLA LEGA ALLA MANOVRA ++ - FirenzePost : Manovra: 8 ore di sciopero generale il 16 dicembre. Proclamato dai sindacati Cgil e Uil - CGILModena : RT @collettiva_news: #ScioperoGenerale di 8 ore lo annunciano @cgilnazionale e @UILofficial per il prossimo #16dicembre: la manovra del gov… - lasiciliait : Ai sindacati la manovra non piace, proclamato sciopero generale di 8 ore per il 16 duicembre… -