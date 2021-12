Lavoro, feste, locali e sci. E le regole per spostarsi (anche in zona arancione) (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il governo: senza Super green pass niente caffè al bar in terza fascia Aerei, navi e mezzi pubblici: sì alla carta base. Scuola, differenze tra le superiori e l'università. Deroghe ai piccoli Comuni. App aggiornata Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il governo: senza Super green pass niente caffè al bar in terza fascia Aerei, navi e mezzi pubblici: sì alla carta base. Scuola, differenze tra le superiori e l'università. Deroghe ai piccoli Comuni. App aggiornata

