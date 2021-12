Jennifer Lawrence è raggiante sul red carpet di Don’t Look Up con il pancione (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Qual è la la cosa che più la entusiasma della maternità?“, le chiede una giornalista di Entertainment Tonight. “Non lo so, devo ancora scoprirlo!“. È questa la risposta di Jennifer Lawrence, che nella serata del 5 dicembre è apparsa, più raggiante che mai, alla première di Don’t Look Up. L’attrice è infatti tra i protagonisti del nuovo film Netflix, e ha sfilato insieme ai colleghi sul red carpet di New York. Avvolta in un meraviglioso abito dorato, l’attrice è comparsa per la prima volta in un’occasione pubblica con il suo pancione: lei e il marito Cooke Maroney, infatti, sono in attesa del loro primo figlio. Jennifer Lawrence è molto riservata riguardo alla sua vita privata: da sempre lontano dai social network, non ha sentito la ... Leggi su diredonna (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Qual è la la cosa che più la entusiasma della maternità?“, le chiede una giornalista di Entertainment Tonight. “Non lo so, devo ancora scoprirlo!“. È questa la risposta di, che nella serata del 5 dicembre è apparsa, piùche mai, alla première diUp. L’attrice è infatti tra i protagonisti del nuovo film Netflix, e ha sfilato insieme ai colleghi sul reddi New York. Avvolta in un meraviglioso abito dorato, l’attrice è comparsa per la prima volta in un’occasione pubblica con il suo: lei e il marito Cooke Maroney, infatti, sono in attesa del loro primo figlio.è molto riservata riguardo alla sua vita privata: da sempre lontano dai social network, non ha sentito la ...

Advertising

ParamountItalia : Jennifer Lawrence in dolce attesa e Leonardo DiCaprio hanno incantato alla premiere del loro nuovo film Don't Look… - Believe__ : RT @_diana87: Buongiorno con Jennifer Lawrence e il suo pancione alla premiere di #DontLookUp a New York ?? - _EmptySpaces_ : RT @_diana87: Buongiorno con Jennifer Lawrence e il suo pancione alla premiere di #DontLookUp a New York ?? - AlessandraMape5 : RT @_diana87: La santissima Trinità: Meryl Streep, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. #DontLookUp - RDrago66 : RT @JenLawrence_BR: Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio na premiere de #DontLookUp em Nova York. ?? -