Iva Zanicchi: “A Sanremo 2022 sarò la nota classica tra tanti nipotini” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Sono emozionatissima. Voglio chiudere questa grande parentesi di Sanremo con un’ultima mia partecipazione come concorrente”. Così Iva Zanicchi all’Adnkronos sulla sua partecipazione tra i 22 big in gara di Sanremo 2022. L’Aquila di Ligonchio che salirà sul palco dell’Ariston per l’undicesima volta (l’ultima nel 2009, ndr) e che ha vinto ben tre Festival di Sanremo si dice serena e pronta a fare il tifo per i tantissimi giovani in gara con lei: “Non mi interessa vincere ma partecipare – spiega – ci sono tanti artisti che amo. Il mio divertimento più grande sarà quello di mettermi in prima fila e ascoltare tutti con gioia. Molti di loro per me sono dei nipotini. A Sanremo presenterò una mia canzone, bella e leggermente ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Sono emozionatissima. Voglio chiudere questa grande parentesi dicon un’ultima mia partecipazione come concorrente”. Così Ivaall’Adnkronos sulla sua partecipazione tra i 22 big in gara di. L’Aquila di Ligonchio che salirà sul palco dell’Ariston per l’undicesima volta (l’ultima nel 2009, ndr) e che ha vinto ben tre Festival disi dice serena e pronta a fare il tifo per issimi giovani in gara con lei: “Non mi interessa vincere ma partecipare – spiega – ci sonoartisti che amo. Il mio divertimento più grande sarà quello di mettermi in prima fila e ascoltare tutti con gioia. Molti di loro per me sono dei. Apresenterò una mia canzone, bella e leggermente ...

