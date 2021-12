Inzaghi “A Madrid con fiducia e personalità per fare bene” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Madrid (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Sappiamo che a Madrid nella sua storia centenaria l’Inter ha vinto una sola volta, ci saranno delle insidie, delle difficoltà. Ma abbiamo voglia di fare bene”. Simone Inzaghi sogna il colpaccio nell’ultimo impegno della fase a gironi di Champions. “Penso che la squadra se la sia giocata all’andata e avrebbe meritato di più. Domani non avremo il nostro stadio e i nostri tifosi, ce ne saranno 50 mila del Real, ma giocheremo questa gara con personalità e fiducia sapendo che abbiamo fatto qualcosa di importante perchè erano più di 10 anni che non si passava il girone. Domani vogliamo fare una partita importante. Entrambe abbiamo passato il turno ma vogliamo fare una grande gara: all’andata abbiamo fatto ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 dicembre 2021)(SPAGNA) (ITALPRESS) – “Sappiamo che anella sua storia centenaria l’Inter ha vinto una sola volta, ci saranno delle insidie, delle difficoltà. Ma abbiamo voglia di”. Simonesogna il colpaccio nell’ultimo impegno della fase a gironi di Champions. “Penso che la squadra se la sia giocata all’andata e avrebbe meritato di più. Domani non avremo il nostro stadio e i nostri tifosi, ce ne saranno 50 mila del Real, ma giocheremo questa gara consapendo che abbiamo fatto qualcosa di importante perchè erano più di 10 anni che non si passava il girone. Domani vogliamouna partita importante. Entrambe abbiamo passato il turno ma vogliamouna grande gara: all’andata abbiamo fatto ...

