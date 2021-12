Infortuni mortali a Bergamo: in dieci mesi più 175% (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bergamo. I dati generali ad ottobre 2021 raffrontati allo stesso periodo del 2020, vedono per la nostra provincia una diminuzione di denunce di Infortunio sul lavoro, di denunce di Infortunio mortale e un aumento significativo delle denunce di malattia professionale. Va evidenziato che analizzando i dati, al netto delle denunce per Infortuni da Covid, la situazione che si presenta e a dir poco drammatica, le denunce da Infortunio sul lavoro aumentano del 27% e gli Infortuni mortali del 175%. “L’analisi che fa la Cisl di Bergamo dei dati Inail non vuole mancare di rispetto a chi ha vissuto e vive ancora in prima linea la drammatica lotta al virus – dice Danilo Mazzola, segretario del sindacato di via Carnovali -, ma ci fa dire che nei ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 dicembre 2021). I dati generali ad ottobre 2021 raffrontati allo stesso periodo del 2020, vedono per la nostra provincia una diminuzione di denunce dio sul lavoro, di denunce dio mortale e un aumento significativo delle denunce di malattia professionale. Va evidenziato che analizzando i dati, al netto delle denunce perda Covid, la situazione che si presenta e a dir poco drammatica, le denunce dao sul lavoro aumentano del 27% e glidel. “L’analisi che fa la Cisl didei dati Inail non vuole mancare di rispetto a chi ha vissuto e vive ancora in prima linea la drammatica lotta al virus – dice Danilo Mazzola, segretario del sindacato di via Carnovali -, ma ci fa dire che nei ...

