Governo Scholz | un gioco di equilibri e un epidemiologo contro Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Anche se il nuovotedesco non si è ancora ufficialmente insediato, la sua composizione è nota. Nei giorni scorsi i partiti della coalizione Semaforo hanno approvato il programma di: sabato i socialdemocratici, domenica i liberali e lunedì è prevista la conferma anche dai Verdi. Se i ministri scelti dai Verdi e dai liberali erano noti già da giorni, la vera novità sono le scelte fatte dall’alleato di maggioranza. La Spd ha reso noti i propri ministri e non sono mancate le sorprese. Ildi Olafè un complicato equilibro non solo in termini programmatici (il contratto di) ma anche in termini di assegnazione dei posti. Non sono mancate difficoltà tra i partiti della coalizione ma anche all’interno dei partiti stessi. In particolare tra i Verdi e i socialdemocratici la ...