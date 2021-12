Furiosa lite in centro tra la folla dello shopping di Natale | l' ambulanza soccorre un ferito

Advertising

cosimo3_7 : Un banale battibecco trasformato in una lite furiosa pur di sparare il titolone in prima pagina…una merda che più m… - GiuseLatorraca2 : Azz, lite furiosa tra Allegri e Morata! #JuveGenoa #JuventusGenoa #ForzaJuve #finoallafine #allegri #morata - ParliamoDiNews : Kate Middleton, furiosa lite con Meghan: scoppia in lacrime - - infoitcultura : Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: scoppia una furiosa lite durante la pubblicità - infoitcultura : GF Vip, Adriana Volpe-Sonia Bruganelli: lite furiosa dietro le quinte -

Ultime Notizie dalla rete : Furiosa lite

Corriere Adriatico

PESARO - Unain pieno centro, ieri pomeriggio, mentre decine di pesaresi si preparavano al rito delle vasche in via Branca curiosando tra mercatini, vetrine e allestimenti natalizi. E' successo ......e all'ennesimo commentino la conduttrice di Domenica In è sbottata contro il suo ospite e... Laè durata pochi minuti. Successivamente la padrona di casa di Domenica In si è riavvicinata a ...Lite tra due cittadini rumeni su di giri per i fumi dell'alcol, cognati tra loro, si è trasformata in un combattimento corpo a corpo con colpi proibiti. Il fatto è accaduto (tra i due cittadini strani ...PESARO - Una lite furiosa in pieno centro, ieri pomeriggio, mentre decine di pesaresi si preparavano al rito delle vasche in via Branca curiosando tra mercatini, vetrine e allestimenti ...