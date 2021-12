Elezioni: Calenda, 'non ce l'ho Conte ma essenziale M5s non mettano più piede a Roma' (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Io non ce l'ho con Conte ma penso che si un fatto essenziale per la politica italiana che il M5S scompaia e che non mette mai più piede a Roma". Così Carlo Calenda alla presentazione del libro di Marco Bentivogli ricordando che a Roma centro alle scorse comunali i 5 Stelle hanno preso percentuali basse. "C'è stato un anatema contro i 5 Stelle, farli tornare sarebbe un insulto alla città". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021), 6 dic. (Adnkronos) - "Io non ce l'ho conma penso che si un fattoper la politica italiana che il M5S scompaia e che non mette mai più". Così Carloalla presentazione del libro di Marco Bentivogli ricordando che acentro alle scorse comunali i 5 Stelle hanno preso percentuali basse. "C'è stato un anatema contro i 5 Stelle, farli tornare sarebbe un insulto alla città".

Advertising

TV7Benevento : Elezioni: Calenda a Letta, 'prima di altra figuraccia come con Conte, sentiamoci'... - TV7Benevento : Elezioni: Calenda, 'non ce l'ho Conte ma essenziale M5s non mettano più piede a Roma'... - TV7Benevento : **Elezioni: Calenda, 'Pd subalterno a M5S, ossessionato da tenerli in vita'**... - NicolaPalakk : Quindi #Conte, ex-premier forte nei sondaggi personali, con un partito al 15%, con partito di maggioranza relativa… - Massimo22185550 : RT @sandroz_it: Che smerdata per #ItaliaMorta, #Calenda e soci #Conte andrà in Parlamento come PDC alle prossime elezioni !!!! Lo dicono mi… -