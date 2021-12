“Ci ha lasciato”. Sport in lutto, il campione è morto a 32 anni: colpito da un ictus in allenamento (Di lunedì 6 dicembre 2021) Era stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Era svenuto durante gli allenamenti individuali. La situazione era apparsa subito grave poi i medici, una volta finiti gli esami strumentali, hanno emanato la terribile diagnosi: ictus. Da lì era iniziato un lungo pellegrinaggio fatto di sguardi e preghiere. Da Atene, dove il campione giocava, la famiglia aveva deciso di riportarlo a casa. Per giorni tutti si sono aggrappati al filo della speranza fino a quando, ieri sera, non si è drammaticamente spezzato. “Il nostro combattente, nostro fratello, Stevan è diventato un angelo. È volato nei cieli”, ha detto l’AEK in una dichiarazione domenica. Stevan Jelovac aveva 32 anni, se n’è andato dopo l’ictus che ha avuto il 14 novembre Negli ultimi dieci giorni, i funzionari dell’AEK sono stati al fianco della sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Era stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Era svenuto durante gli allenamenti individuali. La situazione era apparsa subito grave poi i medici, una volta finiti gli esami strumentali, hanno emanato la terribile diagnosi:. Da lì era iniziato un lungo pellegrinaggio fatto di sguardi e preghiere. Da Atene, dove ilgiocava, la famiglia aveva deciso di riportarlo a casa. Per giorni tutti si sono aggrappati al filo della speranza fino a quando, ieri sera, non si è drammaticamente spezzato. “Il nostro combattente, nostro fratello, Stevan è diventato un angelo. È volato nei cieli”, ha detto l’AEK in una dichiarazione domenica. Stevan Jelovac aveva 32, se n’è andato dopo l’che ha avuto il 14 novembre Negli ultimi dieci giorni, i funzionari dell’AEK sono stati al fianco della sua ...

