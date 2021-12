Canone Rai, torna il pagamento col bollettino: c’è la data (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Canone in bolletta ha tempi stretti per gli italiani. Grosse novità in arrivo in Italia. Ecco tutti i dettagli Il Canone Rai è al centro delle tante modifiche e cambiamenti che riguarderanno la tassazione degli italiani da qui ai prossimi anni. Non solo Irpef e sistema di detrazioni con l’arrivo anche dell’assegno unico universale. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 7 dicembre 2021) Ilin bolletta ha tempi stretti per gli italiani. Grosse novità in arrivo in Italia. Ecco tutti i dettagli IlRai è al centro delle tante modifiche e cambiamenti che riguarderanno la tassazione degli italiani da qui ai prossimi anni. Non solo Irpef e sistema di detrazioni con l’arrivo anche dell’assegno unico universale. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

malinconicassai : La soddisfazione con cui pagherò il prossimo canone Rai - stefasti : @Cinguetterai Ma PD..fatemi capire sono ancora costretto a pagare il canone Rai in bolletta? - alessio30134974 : @reportrai3 Madonna che servizio IMPORTANTE .... Italiani obbligati a pagare il canone x vedere ste cacate...GRAZIE RAI GRAZIE GOVERNO - Veraelena5 : RT @ImolaOggi: TASSA SUL POSSESSO DEL TELEFONINO ??Fuortes propone: canone Rai per tablet e smartphone - KillerJoe67 : RT @GianniJ08: Io non ho mai visto #Report Mi rammarico solo di pagare il canone Rai. -