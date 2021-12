Borsa: l'Europa guadagna con le utility e i petroliferi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le principali Borse europee vanno verso fine seduta aumentando i guadagni. La migliore è Madrid (+2,3%), seguita da Parigi e Londra (+1,7%) e Francoforte (+1,5%). Bene Milano (+2,1%), con lo spread ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le principali Borse europee vanno verso fine seduta aumentando i guadagni. La migliore è Madrid (+2,3%), seguita da Parigi e Londra (+1,7%) e Francoforte (+1,5%). Bene Milano (+2,1%), con lo spread ...

