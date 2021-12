Venezia - Verona 3-4 | partita | tabellino e dove vedere gli highlights

Advertising

SquawkaNews : 12': Venezia 1-0 Verona 19': Venezia 2-0 Verona 28': Venezia 3-0 Verona 52': Venezia 3-1 Verona 65': Venezia 3-2 Ve… - Bonetti : Venezia 1-0 Verona Venezia 2-0 Verona Venezia 3-0 Verona Venezia 3-1 Verona Venezia 3-2 Verona Venezia 3-3 Verona V… - btsportfootball : Venezia 1-0 Verona Venezia 2-0 Verona Venezia 3-0 Verona HT Venezia 3-1 Verona Venezia 3-2 Verona Venezia 3-3 Ve… - Konect_Tv : RT @btsportfootball: Venezia 1-0 Verona Venezia 2-0 Verona Venezia 3-0 Verona HT Venezia 3-1 Verona Venezia 3-2 Verona Venezia 3-3 Veron… - LIGIFootball : #SerieA FT: Spezia 2-2 Sassuolo Venezia 3-4 Hellas Verona -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Verona

Commenta per primo3 - 4 Montipò 6: ha poche colpe sui gol del Casale 5 : tre gol presi dale poi esce per infortunio. (dal 30'pt Magnani 6,5 : da quando entra lui si sistema la difesa veronese) ...Pazzesca rimonta delche si aggiudica il derby veneto rimontando un 3 - 0 in 45 minuti. Dopo l'inizio spumeggiante del, capace di illudere i propri tifosi della vittoria in poco più di mezz'ora, i gialloblù ...VENEZIA (ITALPRESS) – Un Verona corsaro vince al “Penzo”, in rimonta, il derby con il Venezia: 3-4 il risultato finale. Partita bellissima con i lagunari che chiudono il primo tempo sul 3-0. Nella rip ...Si sono giocate le due partite delle ore 15 in Serie A, scoppiettanti emozioni con tanti gol VERONA – Una clamorosa partita che termina sul risultato di 4-3: alle iniziali reti di Ceccaroni, Crnigoj e ...