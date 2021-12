Variante Omicron, in Danimarca rilevati 183 casi di positività. “Diffusione inquietante” (Di domenica 5 dicembre 2021) Il numero dei casi di Variante Omicron registrati in Danimarca è salito a 183. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, parlando di una Diffusione “inquietante” della mutazione del virus Sars Cov 2 rilevata per la prima volta in Sudafrica. Fino a venerdì, i contagiati da Omicron confermati nel Paese erano 18, con altri 42 casi sospetti. La Danimarca, che ha una percentuale di immunizzazione che supera il 76%, è tra i paesi che più sequenziano tamponi al mondo. Intanto la mutazione è stata rilevata anche in Romania dove sono stati confermati i primi due casi. Come ha riferito il ministero della sanità, citato dai media, si tratta di una donna di 48 anni di Brasov e di un uomo di 59 di Vasluj, tornati dal Sudafrica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Il numero deidiregistrati inè salito a 183. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, parlando di una” della mutazione del virus Sars Cov 2 rilevata per la prima volta in Sudafrica. Fino a venerdì, i contagiati daconfermati nel Paese erano 18, con altri 42sospetti. La, che ha una percentuale di immunizzazione che supera il 76%, è tra i paesi che più sequenziano tamponi al mondo. Intanto la mutazione è stata rilevata anche in Romania dove sono stati confermati i primi due. Come ha riferito il ministero della sanità, citato dai media, si tratta di una donna di 48 anni di Brasov e di un uomo di 59 di Vasluj, tornati dal Sudafrica ...

Advertising

GuidoDeMartini : ??DELIRIO??Variante Indiana-Brasiliana-Sudafricana Delta-Omicron; dose 1/2/3/4; zona????????; lockdodwn per vaccinati/no… - istsupsan : #covid19 ?? Variante #Omicron, nella piattaforma ICoGen ci sono al momento 9 sequenze depositate: - 7 del cluster re… - ladyonorato : 'L'associazione medica sudafricana afferma che la variante di Omicron causa una malattia lieve' (pubblicato il 27 n… - fattoquotidiano : Variante Omicron, in Danimarca rilevati 183 casi di positività. “Diffusione inquietante” - infoitinterno : Covid, primo caso di variante Omicron in Alto Adige -