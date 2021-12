Tudor | “E’ la vittoria più bella della mia carriera Cosa ho detto all’intervallo? Ho chiesto ai ragazzi se avevano attributi”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 5 dicembre 2021) Il Verona vince un derby clamoroso in casa del Venezia per 4-3, dopo essere stato sotto 3-0 fino. Un successo incredibile che ha provato a spiegare Igora fine gara. Queste le sue parole: “Siamo felicissimi. E’ una bellissima sensazione che condivido con i miei giocatori. Una rimonta così la si vede raramente, sono orgogliosoprestazione deiche sono riusciti a ribaltare la gara. Se non hai una squadra con gli, non puoi riuscire in certe imprese. Penso che la squadra abbia reagito bene: nel secondo tempo le nostre qualità sono emerse e ci hanno permesso di portare a casa i tre punti. E’ certamente lapiùmia. Il risultato di questo pomeriggio ci dà sicuramente ...