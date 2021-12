Spider-Man: Across the Spiderverse, il primo sguardo al sequel animato di Sony (VIDEO) (Di domenica 5 dicembre 2021) Miles Morales e Gwen Stacy ritornano nel first look di Spider-Man: Across the Spiderverse, il sequel del film animato Premio Oscar targato Sony. Si intitola Spider-Man: Across the Spiderverse il nuovo film animato targato Sony, sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, e da quanto fa intendere quel "Parte 1" tra parentesi nella dicitura ufficiale del first look condiviso nelle scorse ore, antefatto di ciò che vedremo successivamente. A ottobre 2022 si tornerà a viaggiare attraverso l'universo animato di Spider-Man con Miles Morales (Shameik Moore), e durante la notte è stato rivelato un VIDEO che anticipa ciò che ci ... Leggi su movieplayer (Di domenica 5 dicembre 2021) Miles Morales e Gwen Stacy ritornano nel first look di-Man:theverse, ildel filmPremio Oscar targato. Si intitola-Man:theverse il nuovo filmtargatodi-Man: Un Nuovo Universo, e da quanto fa intendere quel "Parte 1" tra parentesi nella dicitura ufficiale del first look condiviso nelle scorse ore, antefatto di ciò che vedremo successivamente. A ottobre 2022 si tornerà a viaggiare attraverso l'universodi-Man con Miles Morales (Shameik Moore), e durante la notte è stato rivelato unche anticipa ciò che ci ...

Advertising

comicus_it : Sony ha svelato il titolo e il primo teaser del sequel di Spider-Man: Into The Spider-Verse. Il nome della pellicol… - infoitcultura : Spider-Man No Way Home streaming gratis, Disney+ o Sky Primafila? Dove vedere il nuovo film Marvel - infoitcultura : Spider-Man: No Way Home, svelati i character poster dei villain più attesi. E sono fantastici [foto] - infoitcultura : Simu Liu scherza sulla sua “non presenza” in Spider-Man: No Way Home - infoitcultura : Spider-Man: No Way Home – ecco i nuovi Characters Poster dei villain -