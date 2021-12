Serie C-Girone C, Lamazza: “Bari? Non vedo squadre che possano riprenderlo” (Di domenica 5 dicembre 2021) Le dichiarazioni rilasciate dall'ex direttore sportivo fra le altre di Acr Messina e Cavese: "Il Bari può raggiungere il suo obiettivo" Leggi su mediagol (Di domenica 5 dicembre 2021) Le dichiarazioni rilasciate dall'ex direttore sportivo fra le altre di Acr Messina e Cavese: "Ilpuò raggiungere il suo obiettivo"

