Normative Covid violate: chiuso per cinque giorni un music bar di Grassobbio (Di domenica 5 dicembre 2021) Bergamo. Stava violando praticamente tutte le norme anti-Covid e gli agenti della Squadra Amministrativa della Questura di Bergamo non hanno potuto far altro che disporre la chiusura di un music bar a Grassobbio. È questo il risultato di una notte di controlli, tra sabato e domenica, al quale sono stati sottoposti alcuni esercizi pubblici di somministrazione e alcune discoteche della provincia. All’interno del già citato music bar, la Polizia ha rilevato innanzitutto la mancata esposizione del cartello indicante il numero massimo di persone ammesse per volta e il mancato rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro: è stato poi certificato che gli avventori superavano la capienza massima ammessa a seguito delle restrizioni e che gli stessi stavano ballando senza utilizzare la mascherina. Infrazioni che sono ... Leggi su bergamonews (Di domenica 5 dicembre 2021) Bergamo. Stava violando praticamente tutte le norme anti-e gli agenti della Squadra Amministrativa della Questura di Bergamo non hanno potuto far altro che disporre la chiusura di unbar a. È questo il risultato di una notte di controlli, tra sabato e domenica, al quale sono stati sottoposti alcuni esercizi pubblici di somministrazione e alcune discoteche della provincia. All’interno del già citatobar, la Polizia ha rilevato innanzitutto la mancata esposizione del cartello indicante il numero massimo di persone ammesse per volta e il mancato rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro: è stato poi certificato che gli avventori superavano la capienza massima ammessa a seguito delle restrizioni e che gli stessi stavano ballando senza utilizzare la mascherina. Infrazioni che sono ...

