"Non vogliono far vincere il Napoli" (Di domenica 5 dicembre 2021) Troppo spesso questa frase è stata pronunciata all'interno dell'ambiente Napoli, sia da parte dei tifosi, sia da parte di addetti ai lavori. Quando si dice però, si crea inconsciamente un alibi, una giustificazione. Perchè se vinci sei stato bravo, se non lo fai è solo perchè "loro non vogliono". Questo, evidentemente, non aiuta in alcun modo la squadra. Perchè se tutto l'ambiente attorno a te è pronto ad esaltarsi nelle vittorie e a giustificarne le sconfitte con l'intervento di una mano esterna, la crescita non avverrà mai. "L'arte di vincere si impara nelle sconfitte" dicono quelli bravi. Proprio per questo, le sconfitte vanno analizzate serenamente, perchè si possa arrivare poi al trionfo finale. Della partita in sé c'è poco da discutere. Un Napoli in totale emergenza ha sfoderato un'ottima prestazione ...

