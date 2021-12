Netflix, “Vikings: Valhalla”: data d’uscita, trama e cast (Di domenica 5 dicembre 2021) Netflix ha comunicato la data d’uscita della serie spin-off di Vikings intitolata “Vikings: Valhalla”, che racconterà una storia successiva a quella della serie precedente di circa 100 anni. Scopriamola insieme alla trama e il cast Netflix ha finalmente rilasciato la data d’uscita della prima stagione di “Vikings: Valhalla”, spin-off della famosa serie tv Vikings che debutterà sulla piattaforma streaming il 25 febbraio 2022. La serie è prodotta da Netflix e Leggi su solodonna (Di domenica 5 dicembre 2021)ha comunicato ladella serie spin-off diintitolata “”, che racconterà una storia successiva a quella della serie precedente di circa 100 anni. Scopriamola insieme allae ilha finalmente rilasciato ladella prima stagione di “”, spin-off della famosa serie tvche debutterà sulla piattaforma streaming il 25 febbraio 2022. La serie è prodotta da

