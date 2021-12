Malore improvviso scuola, Giada muore a 14 anni: si è spenta in ospedale (Di domenica 5 dicembre 2021) Se n’è andata ieri Giada Furlanut dopo aver lottato per giorni in ospedale. Era rimasta vittima di un Malore lunedì 29 novembre mentre era a scuola. Era stata ricoverata dapprima in ospedale a Monfalcone per poi essere trasferita al Cattinara di Trieste, nel reparto di terapia intensiva. A quanto si apprende fatale è stata un’embolia polmonare. Una tragedia, quella di Giada, che ha sconvolto i genitori, papà Giuseppe e Mamma Graziella: la 14enne era figlia unica. Ma enorme dolore è stato espresso anche dal mondo sportivo Fvg, non soltanto quello legato alla pallavolo. Tanti i messaggi arrivati sui social per ricordare Giada Furlanut. “Auguro alla famiglia di trovare la forza di andare avanti. Queste disgrazie provocano un dolore talmente grande, che non si può ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Se n’è andata ieriFurlanut dopo aver lottato per giorni in. Era rimasta vittima di unlunedì 29 novembre mentre era a. Era stata ricoverata dapprima ina Monfalcone per poi essere trasferita al Cattinara di Trieste, nel reparto di terapia intensiva. A quanto si apprende fatale è stata un’embolia polmonare. Una tragedia, quella di, che ha sconvolto i genitori, papà Giuseppe e Mamma Graziella: la 14enne era figlia unica. Ma enorme dolore è stato espresso anche dal mondo sportivo Fvg, non soltanto quello legato alla pallavolo. Tanti i messaggi arrivati sui social per ricordareFurlanut. “Auguro alla famiglia di trovare la forza di andare avanti. Queste disgrazie provocano un dolore talmente grande, che non si può ...

Advertising

AlexLillyM : RT @MMaXXprIIme: La terza dose di vaccino non protegge dal Covid ma in compenso trasforma tutti i decessi in malore improvviso - bergonzi_paola : RT @MMaXXprIIme: La terza dose di vaccino non protegge dal Covid ma in compenso trasforma tutti i decessi in malore improvviso - SanctionsK : RT @MMaXXprIIme: La terza dose di vaccino non protegge dal Covid ma in compenso trasforma tutti i decessi in malore improvviso - mcmartin74 : RT @MMaXXprIIme: La terza dose di vaccino non protegge dal Covid ma in compenso trasforma tutti i decessi in malore improvviso - 47187297Bruna : RT @MMaXXprIIme: La terza dose di vaccino non protegge dal Covid ma in compenso trasforma tutti i decessi in malore improvviso -

Ultime Notizie dalla rete : Malore improvviso Terni, morto a 17 anni nel sonno: risposte dagli esami clinici Nel dolore che ha avvolto la famiglia e che ancora sconvolge la città, già colpita nei mesi scorsi dall'improvvisa perdita di un ventenne, calciatore, per un malore improvviso, si registra e si ...

Malore fatale alla guida: muore il 38enne Roberto Tusi POZZAGLIO - Il malore, improvviso, lo ha colto mentre stava tornando a casa: il 38enne Roberto Tusi di Casalsigone non ce l'ha fatta . L'episodio si è verificato alle 16.40, lungo via Brescia: secondo quanto emerso ...

Muore per malore improvviso Enzo Colasuonno | NewTuscia Malore improvviso a scuola, muore ragazzina 14enne: la famiglia autorizza donazione degli organi Giada Furlanut, una ragazzina di appena 14 anni è deceduta a seguito di un malore improvviso: inutile la corsa in ospedale La tragedia si è consumata lo Notizie di cronaca, politica, attualità, ricett ...

Allenatore festeggia un gol all’ultimo minuto: stroncato da un infarto Tragedia su un campo del campionato egiziano di calcio dove un allenatore di 53 anni muore festeggiando un gol stroncago da un infarto ...

Nel dolore che ha avvolto la famiglia e che ancora sconvolge la città, già colpita nei mesi scorsi dall'improvvisa perdita di un ventenne, calciatore, per un, si registra e si ...POZZAGLIO - Il, lo ha colto mentre stava tornando a casa: il 38enne Roberto Tusi di Casalsigone non ce l'ha fatta . L'episodio si è verificato alle 16.40, lungo via Brescia: secondo quanto emerso ...Giada Furlanut, una ragazzina di appena 14 anni è deceduta a seguito di un malore improvviso: inutile la corsa in ospedale La tragedia si è consumata lo Notizie di cronaca, politica, attualità, ricett ...Tragedia su un campo del campionato egiziano di calcio dove un allenatore di 53 anni muore festeggiando un gol stroncago da un infarto ...