Lutto in casa De Laurentiis, si è spenta la zia Martha (Di domenica 5 dicembre 2021) Lutto in casa De Laurentiis, si è spenta la zia del patron azzurro. Aurelio De Laurentiis ha voluto ricordare l’amata zia, ed annunciare il Lutto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 5 dicembre 2021)inDe, si èla zia del patron azzurro. Aurelio Deha voluto ricordare l’amata zia, ed annunciare il… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscalcionapoli1 : Lutto in casa Napoli, si è spenta la zia di ADL: il ricordo del presidente - napolista : Lutto in casa De Laurentiis, è morta Martha, moglie di Dino Il ricordo del presidente sul sito ufficiale: “Mi manc… - tuttonapoli : Lutto in casa Napoli, si è spenta la zia di ADL: il ricordo del presidente - Mirko92982183 : RT @vice1959: Io l'ho detto e sto arrivando presto per raccogliere la Mia Sposa a Me e portarla a casa con Me. I popoli della terra sar… - vice1959 : RT @vice1959: Io l'ho detto e sto arrivando presto per raccogliere la Mia Sposa a Me e portarla a casa con Me. I popoli della terra sar… -