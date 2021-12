LDA Disco D’Oro, Rudy Zerbi polemizza con Anna Pettinelli ad Amici: “C’è posta per te”. Commento 5 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un cantante ha ricevuto una grande soddisfazione nella puntata di Amici2021 del 5 dicembre. Anna Pettinelli ha consegnato a LDA il suo primo Disco D’Oro. Lo scontro con Rudy Zerbi è stato inevitabile. Anche nel mondo del ballo le polemiche non sono mancate. LDA riceve il suo primo Disco D’Oro ad Amici2021 LDA, cantante della scuola di Amici 2021, figlio di Gigi D’Alessio, è sempre stato il punto della Discordia tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, quest’anno. Anche nella puntata del 3 dicembre le cose non sono cambiate, malgrado LDA abbia ricevuto il suo primo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un cantante ha ricevuto una grande soddisfazione nella puntata di2021 del 5ha consegnato a LDA il suo primo. Lo scontro conè stato inevitabile. Anche nel mondo del ballo le polemiche non sono mancate. LDA riceve il suo primoad2021 LDA, cantante della scuola di2021, figlio di Gigi D’Alessio, è sempre stato il punto dellardia tra, quest’anno. Anche nella puntata del 3le cose non sono cambiate, malgrado LDA abbia ricevuto il suo primo ...

Advertising

AmiciUfficiale : 'Quello che fa male' è disco d'oro!!! Proud of you LDA ?? #Amici21 - cr1ckecr0ck : RT @isoledipinte: piangendo per loro proud del disco d'oro di LDA #Amici21 - solacomeabolo : RT @isoledipinte: piangendo per loro proud del disco d'oro di LDA #Amici21 - M4RT1N4X : RT @isoledipinte: piangendo per loro proud del disco d'oro di LDA #Amici21 - verdianasenia : RT @AmiciUfficiale: 'Quello che fa male' è disco d'oro!!! Proud of you LDA ?? #Amici21 -