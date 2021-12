"La tua prima volta". Vede Arisa nella vasca e non si trattiene: chi fa calare il gelo a Ballando (Di domenica 5 dicembre 2021) Sempre più... Arisa. Sempre più travolgente, la nuova Rosalba Pippa, mattatrice a Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Nell'ultima puntata, quella di sabato 4 dicembre, con Vito Coppola ha nuovamente dato spettacolo. Sul palco, infatti, i due hanno proposto una coreografia il cui culmine era un bagno di coppia in una vasca da bagno, il tutto sulle note di Madonna e tra nuvole di sapone. Vestiti in bianco e nero, insomma, hanno proposto un cha cha cha molto romantico e sensuale, insomma ad altissimo tasso erotico. Una danza che per inciso è stata molto apprezzata dalla giuria e dai fan di Arisa. E così, ecco che dopo l'esibizione piccantissima Roberta Bruzzone commenta: "Vi vediamo molto bene, magari ci racconterete qualcosa", il riferimento è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Sempre più.... Sempre più travolgente, la nuova Rosalba Pippa, mattatrice acon le Stelle, il programma del sabato sera in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Nell'ultima puntata, quella di sabato 4 dicembre, con Vito Coppola ha nuovamente dato spettacolo. Sul palco, infatti, i due hanno proposto una coreografia il cui culmine era un bagno di coppia in unada bagno, il tutto sulle note di Madonna e tra nuvole di sapone. Vestiti in bianco e nero, insomma, hanno proposto un cha cha cha molto romantico e sensuale, insomma ad altissimo tasso erotico. Una danza che per inciso è stata molto apprezzata dalla giuria e dai fan di. E così, ecco che dopo l'esibizione piccantissima Roberta Bruzzone commenta: "Vi vediamo molto bene, magari ci racconterete qualcosa", il riferimento è ...

