La Paganese si riscatta nel derby | Juve Stabia ko dopo oltre un mese

(Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) –quattro sconfitte consecutive larisorge nelcon lache, invece, torna a cadereundall’ultimo ko, quello con la Turris datato 30 ottobre. Finisce tre a uno al “Simonetta Lamberti”, con gli azzurrostellati di Grassadoni avanti con Cretella e subito ripresi da Bentivegna. A fine primo tempo, però, Guadagni riporta avanti la, una doccia gelata per le vespe. Nella ripresa, infatti, arriva il tris di Firenze che manda in archivio la contesa, permettendo ai salernitani di portarsi a sole due lunghezze dai partenopei in classifica. Nel prossimo turno lafarà visita al Picerno, mentre la...

