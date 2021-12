Inter, gli ultimi due gol di Edin Dzeko sono arrivati nei primi tempi (Di domenica 5 dicembre 2021) Gli ultimi due gol di Edin Dzeko sono arrivati nei primi tempi, dopo che i precedenti otto erano stati realizzati nel corso della ripresa. La Roma è stata sconfitta all’Olimpico per 3-0 dall’Inter: i gol nerazzurri tutti nel primo tempo, di Calhanoglu al 14?, Dzeko al 23? e Dumfries al 38?. L’Inter è momentaneamente seconda in classifica un punto dietro al Milan e un punto davanti al Napoli, che però deve ancora giocare, questa sera con l’Atalanta. La Roma resta momentaneamente quinta. L’Inter è andata in gol per 18 trasferte consecutive di Serie A: eguagliato il proprio record fissato tra l’ottobre 1950 e il settembre 1951. La Roma ha perso sette delle prime 16 partite di Serie A per la prima volta ... Leggi su footdata (Di domenica 5 dicembre 2021) Glidue gol dinei, dopo che i precedenti otto erano stati realizzati nel corso della ripresa. La Roma è stata sconfitta all’Olimpico per 3-0 dall’: i gol nerazzurri tutti nel primo tempo, di Calhanoglu al 14?,al 23? e Dumfries al 38?. L’è momentaneamente seconda in classifica un punto dietro al Milan e un punto davanti al Napoli, che però deve ancora giocare, questa sera con l’Atalanta. La Roma resta momentaneamente quinta. L’è andata in gol per 18 trasferte consecutive di Serie A: eguagliato il proprio record fissato tra l’ottobre 1950 e il settembre 1951. La Roma ha perso sette delle prime 16 partite di Serie A per la prima volta ...

capuanogio : Nell'azione del raddoppio di #Dzeko l'#Inter ha fatto 19 passaggi di fila di cui gli ultimi 5/6 praticamente tutti… - damore_marco : Milan e Inter due grandi squadre per gioco, struttura e mentalità. Peccato che gli Dei del calcio ci abbiano decima… - Inter : ?? | SECONDO TEMPO Ricomincia #RomaInter, segui gli aggiornamenti live ?? - LukeFenek : RT @NicoSchira: Se non si chiamasse Josè #Mourinho sarebbe sulla graticola. La sua #ASRoma ha ben poco di Special. Già 7 sconfitte in 16 gi… - EmanueleAllocca : RT @capuanogio: Nell'azione del raddoppio di #Dzeko l'#Inter ha fatto 19 passaggi di fila di cui gli ultimi 5/6 praticamente tutti di prima… -