Green pass e obbligo vaccinale | sui mezzi pubblici controlli a campione CIRCOLARE Ministero dell’Interno PDF

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - NicolaPorro : ?? Arriva una sentenza storica dal #Belgio ?? - elio_vito : Certo con la legalizzazione questo non succederebbe più...?? “Gestiva un traffico di droga': arrestata una 36enne mi… - nicola_nicola64 : RT @VittorioSgarbi: Ieri sulla tratta ferroviaria Milano -Varese sono state violentate due ventenni. C’è da sperare che i due aggressori no… - V_R_S_Giac_ : RT @ImolaOggi: Reazione avversa dopo la prima dose e Daniela Collu, 52enne, finisce all’ospedale con tachicardia, difficoltà respiratorie e… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Il 24 novembre il Consiglio dei ministri ha quindi approvato il decreto che impone ilrafforzato per tutte le attività sociali dal 6 dicembre . Un segnale forte e una spinta decisiva alle ...Super, dove serve e quanto dura: il governo potenzia i controlliDal 6 dicembre per salire su tutti i mezzi pubblici di trasporto locale sarà necessario esibire il Green Pass. L’AIR ha definito il piano organizzativo per agevolare i controlli delle certificazioni ...Facebook Shares Momenti di tensione, in piazza del Duomo, a Milano, dove manifestanti no green pass e no vax, si sono dati appuntamento per protestare per il 20esimo sabato di fila contro la certifica ...