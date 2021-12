F1, nessuna sostituzione del cambio per Max Verstappen a Jeddah: la conferma del comunicato della FIA (Di domenica 5 dicembre 2021) Si attendeva solo la conferma e questa è arrivata: nessuna sostituzione del cambio per Max Verstappen. Il neerlandese della Red Bull era stato protagonista di un crash di non poco conto nell’ultimo tentativo delle qualifiche. Max era impegnato nel completare una tornata super veloce, con intertempi record, che gli avrebbero permesso di conquistare la pole-position del GP dell’Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1. Ciò che però alla fine ha ottenuto è stato il terzo tempo, alle spalle due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas, e soprattutto il pensiero è andato alle condizioni della monoposto. Si temeva che alcuni componenti importanti fossero stati danneggiati, tra cui il cambio. Niente di tutto ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Si attendeva solo lae questa è arrivata:delper Max. Il neerlandeseRed Bull era stato protagonista di un crash di non poco conto nell’ultimo tentativo delle qualifiche. Max era impegnato nel completare una tornata super veloce, con intertempi record, che gli avrebbero permesso di conquistare la pole-position del GP dell’Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1. Ciò che però alla fine ha ottenuto è stato il terzo tempo, alle spalle due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas, e soprattutto il pensiero è andato alle condizionimonoposto. Si temeva che alcuni componenti importanti fossero stati danneggiati, tra cui il. Niente di tutto ...

