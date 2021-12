napolista : Cu Mertens ‘a scuatra ‘e Spalletti po’ sperà ‘e rummané dint’ê primme pusizzione â faccia ‘e tanti difficultà Mari… -

Ultime Notizie dalla rete : Mertens scuatra

[Ciruzzo] 7,5: Sceriato e allustrato ce facette alliccà 'e bbaffe pe ccumme signaje ... SPALLETTI 6,5: E ch''o vuó dicere? Nun fove itimma (colpa) soja si pe cchiú 'e n'ora 'asoja ...Mario Rui facette sparí dô campo a Felipe Anderson(ne).mettette dinto ddoje addaffe ca ancòra âmm''a capí quale fove 'a cchiú bbella! during the ...'a bbellezza 'e quatto sfugliatelle â...Dopo il successo sul campo del Napoli, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società: "Grandissimi complimenti ai ...Il Napoli si aggrappa a Dries Mertens: il belga è l'ancora che tiene a galla gli azzurri in un mare di difficoltà. Dopo un avvio esaltante, la squadra di Luciano Spalletti è al ...