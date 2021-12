Covid | 15 021 positivi e 43 vittime in 24 ore

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 15.021 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - IlModeratoreWeb : Covid, 15.021 nuovi casi e 43 decessi in 24 ore - - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 15.021 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sal… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, 15.021 nuovi casi su 525.108 test e altri 43 morti #covid - benjamn_boliche : RT @fattoquotidiano: COVID Da lunedì oltre 100mila casi e salgono i ricoverati, ecco tutti i dati in Italia di oggi #5dicembre #ultimora… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 021

Sono 15.i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.632. Sono invece 43 le vittime in un giorno, ieri erano state 75. Sono 525.Sono 15.i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.632. Sono invece 43 le vittime in un giorno, ieri erano state 75. Sono 525.Le vittime in Italia della pandemia da Coronavirus arrivano così a 134.195. Mentre il numero di contagiati risulta di 5.109.082 persone. In tutto ad oggi sono 15.021 i nuovi casi di Coronavirus in ...E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 13.317 (+472) mentre le persone ricoverate con sint ...