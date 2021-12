Benevento | prova superata | perché ora Caserta può sorridere

Leggi su anteprima24

(Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Poco più di un minuto per cambiare punto di vista. Alsono bastati 74 secondi per capovolgere le prospettive di un pomeriggio che sembrava maledetto. Tra il 62? e il 63? i giallorossi hanno ribaltato il malcapitato Pordenone, avversario organizzato che nulla ha potuto contro la furia scatenata dalla Strega al momento opportuno. Lo aveva detto alla vigilia Fabioche sarebbe servita una buona dose di pazienza per avere la meglio sui ramarri, ma probabilmente un pomeriggio così complesso non se lo aspettava neanche lui. Del resto il giubbino gettato via dopo il gol di Di Serio (sua felice intuizione) è la fotografia perfetta di una vittoria che dà continuità alla squadra e sostanza alla classifica. Come previsto i neroverdi hanno basato tutto su una difesa attenta e un contropiede ...