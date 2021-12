Ballando con le Stelle | Andrea Iannone fa una battuta “hot” a Selvaggia Lucarelli | “Non si è mai lamentata nessuna”

(Di domenica 5 dicembre 2021) La semifinale dicon leha avuto un risvolto inaspettato. La coppia formata dae Lucrezia Lando ha avuto molti complimenti ma comunque non ha passato il turno. A far discutere, un battibecco trae Carolyn Smith con annesso un commento a luci rosse del motociclista. Polemiche tra Carolyn L'articolo

Advertising

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @InArteMorgan e @aletripoli87 vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : Strepitosa @FabriziValeria con il suo samba?? @salseros8569 #BallandoConLeStelle - infoitcultura : Ascolti tv, sabato 4 dicembre 2021: Ballando con le Stelle (23.4%), Uà – Un uomo tante storie (14%) | Dati Auditel - infoitcultura : Ascolti tv, Claudio Baglioni contro Ballando con le Stelle: chi ha vinto -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

Da qualsiasi lato la si guardi, qualunque sia il ballo o la canzone, c'è un filo conduttore nella partecipazione di Arisa ale stelle 2021 : è la sensualità. È volutamente accentua a ogni esibizione e piace al pubblico che vede ormai la cantante e Vito Coppola fra i favoriti almeno per l'approdo alla finale. ...Mentre Alvise Rigo , impegnato come concorrente nello showle Stelle , sarà in studio per raccontare la sua vita da sportivo e come dai campi di rugby sia riuscito ad approdare allo show ...Ieri sera a Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi è stata costretta a saltare la puntata a causa di un infortunio al piede ...C'è anche una vasca da bagno nell'esibizione della cantante e del compagno di ballo Vito, ad accentuare la sensualità che è la chiave della partecipazione al programma per la vincitrice di Sanremo. E ...