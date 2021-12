Uomini e Donne gossip, Marcello Messina rompe il silenzio: tornerà nel programma? (Di sabato 4 dicembre 2021) Marcello Messina ha sconvolto il pubblico di Uomini e Donne con l’ improvvisa decisione di abbandonare il programma, annunciando di aver trovato l’ amore lontano dalle telecamere. Dopo questo clamoroso evento, l’ ex cavaliere ha rotto il silenzio svelando se tornerà o meno nel dating show di Maria De Filippi, fornendo dettagli sulla sua attuale situazione sentimentale. Nel nuovo intervento non sono mancati riferimenti al suo percorso su Canale 5 e frecciatine ad Armando Incarnato e Diego Tavani. Marcello Messina e la scelta scioccante ad Uomini e Donne Sono passati pochissimi giorni dalla messa in onda della puntata in cui Marcello Messina ha abbandonato il ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 4 dicembre 2021)ha sconvolto il pubblico dicon l’ improvvisa decisione di abbandonare il, annunciando di aver trovato l’ amore lontano dalle telecamere. Dopo questo clamoroso evento, l’ ex cavaliere ha rotto ilsvelando seo meno nel dating show di Maria De Filippi, fornendo dettagli sulla sua attuale situazione sentimentale. Nel nuovo intervento non sono mancati riferimenti al suo percorso su Canale 5 e frecciatine ad Armando Incarnato e Diego Tavani.e la scelta scioccante adSono passati pochissimi giorni dalla messa in onda della puntata in cuiha abbandonato il ...

Advertising

matteosalvinimi : Buona #SantaBarbara agli Uomini e alle Donne del Corpo dei Vigili del Fuoco! E grazie per quello che fate ogni gior… - AngeloCiocca : In occasione della ricorrenza dì Santa Barbara, patrono dei Vigili del Fuoco, un ringraziamento sincero a tutte le… - emergenzavvf : #SantaBarbara: “Rinnovo i sentimenti di gratitudine di tutta la Comunità nazionale alle donne e agli uomini del Cor… - RevengeEmi : RT @fratotolo2: Le battaglie della lista studentesca 'Sinistra per' a Pisa: “Dividere i bagni in uomini e donne è violenza di genere” https… - FedPugilistica : ?? ????ASSOLUTI 2021 ?? MONTECATINI ?? PalaSPORT ?? Eliminatorie ?? 3-6 Dicembre ?? RISULTATI 8° UOMINI ?? 5/12 4° UOM… -