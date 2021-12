(Di sabato 4 dicembre 2021) Vola come una farfalla, pungi come un'ape '. Questa era l'immagine di Muhammad Ali del pugile perfetto. Un atleta capace di muoversi agile, veloce e leggiadro come una farfalla ma allo stesso tempo ...

Luce_news : Un pugno al pregiudizio: Irma Testa si racconta. “Per i campioni l’omosessualità è imperfezione” -

Ultime Notizie dalla rete : pugno pregiudizio

Vola come una farfalla, pungi come un'ape '. Questa era l'immagine di Muhammad Ali del pugile perfetto. Un atleta capace di muoversi agile, veloce e leggiadro come una farfalla ma allo stesso tempo ...un'eroina dei due mondi come Anita Garibaldi e presidia un confine minato dalcon l'arma del sorriso, che ha bellissimo, sicura di sminare con il tempo diffidenze ...volte mostrano il".