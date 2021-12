Traffico Roma del 04-12-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 dicembre 2021) Luceverdetrovati dalla redazione Buonasera sta via via calando di intensità alsulla rete viaria cittadina spostamenti Pro penalizzati dal maltempo sta piovendo un po’ ovunque raccomandiamo la massima attenzione nella guida ci sono disagi sul viadotto della Magliana tratto iniziale dellaFiumicino un incidente provoca code tra l’euro e via Isacco Newton in direzione di Fiumicino sud ma Coloro che sono dirette Leonardo da Vinci divertire con un certo anticipo la polizia locale Cisliano un incidente in Prati in via Cola di Rienzo in prossimità di via Lucrezio Caro inevitabili le ripercussioni in mente anche al giuliano-dalmata in viale Luca gaurico all’altezza di via dei Corazzieri Attenzione anche in via Casetta Mattei dove registrato un incidente nei pressi di via Dei Buonvisi in corso allo stadio Olimpico ...