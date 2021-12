Traffico Roma del 04-12-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto code a tratti perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e d’appia coda peranche sulla tangenziale est tra via Salaria e via del Foro Italico nelle due direzioni per lavori sullo scambio tranviario tra Viale Trastevere via Induno sospeso per la giornata di oggi il servizio delle linee tram 3 è attivo un servizio bus sostitutivo in programma per le 15 un corteo da Piazza della Repubblica a Piazza Madonna di Loreto i partecipanti transiteranno per viale Einaudi Piazza dei Cinquecento via Cavour Largo ricci e via dei Fori Imperiali temporanee modifiche alla viabilità con possibili deviazioni anche per le numerose linee bus di zona termine evento previsto per le 19 manifestazione dalle 15 alle 17 anche al Circo Massimo appuntamento alle 18 ...