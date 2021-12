Totti torna all’Olimpico dopo due anni di assenza: l’ex capitano assisterà a Roma-Inter (Di sabato 4 dicembre 2021) Due anni di assenza questo pomeriggio ci sarà il grande ritorno di Francesco Totti all’Olimpico. Ad annunciarlo sui canali social è il club giallorosso che comunica che Totti sarà presente per assistere a Roma-Inter. L’ultima volta di Totti allo stadio è stata il 27 ottobre 2019 in occasione della gara della Roma contro il Milan. Questo il post del club giallorosso. Questa sera c’è anche lui a tifare Roma con noi #ASRoma @Totti pic.twitter.com/H8ZHZh5WV1 — AS Roma (@OfficialASRoma) December 4, 2021 FOTO: twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021) Duediquesto pomeriggio ci sarà il grande ritorno di Francesco. Ad annunciarlo sui canali social è il club giallorosso che comunica chesarà presente per assistere a. L’ultima volta diallo stadio è stata il 27 ottobre 2019 in occasione della gara dellacontro il Milan. Questo il post del club giallorosso. Questa sera c’è anche lui a tifarecon noi #ASpic.twitter.com/H8ZHZh5WV1 — AS(@OfficialAS) December 4, 2021 FOTO: twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

