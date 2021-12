Torino | antennista di 61 anni cade dalla scala e muore

Advertising

rep_torino : Incidente sul lavoro sulla collina di Torino, antennista di 60 anni precipita e muore [di Carlotta Rocci] [aggiorna… - quotidianopiem : Incidente sul lavoro: antennista di 60 anni di Forno Canavese muore cadendo dal tetto di una casa sulla collina di… - lagazzettato : Tragedia a #Torino, antennista cade dalla scala e muore - StampaTorino : Incidente sul lavoro: giù dalla scala, morto un antennista a Torino - CorriereTorino : Antennista 61enne muore scivolando da una scala in una casa privata -

Ultime Notizie dalla rete : Torino antennista

Ancora una tragedia sul lavoro. Unè morto ieri pomeriggio a, nella zona collinare della città. L'uomo si chiamava Giuseppe Silotto, 61 anni , di professionee residente nel Canavese, è morto cadendo da una ...Era il titolare di una piccola ditta di impianti e faceva l'. Ieri pomeriggio poco prima ... nove soltanto in provincia diArgomentiLeggi anche Incendio a Leinì, in fiamme ...Ancora una tragedia sul lavoro. Un antennista è morto ieri pomeriggio a Torino, nella zona collinare della città. L'uomo si chiamava Giuseppe Silotto, ...Incidente mortale sul lavoro, ieri pomeriggio, sulla collina torinese. La vittima si chiama Giuseppe Silotto, aveva 60 anni e viveva a Forno Canavese, in frazione Vigne. Era il titolare di una piccola ...